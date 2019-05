Siracusa, confronto tra Ugl e Comune: "avviato progetto per parco di autobus elettrici"

Una delegazione di Ugl, guidata dal segretario generale, Antonio Galioto, è stata ricevuta dal vice sindaco e assessore ai Trasporti, Giovanni Randazzo, dal tecnico al ramo e dal Consigliere Comunale Gradenigo.

Al centro del dibattito le possibili soluzioni su trasporti pubblici in: zona Pizzuta, Scala Greca, Viale dei Comuni, Via Rosolini e Viale S Panagia.

Primo passo da intraprendere potrebbe essere quello di concordare un tavolo tecnico con i vertici dell’AST. Galioto ha ribadito la necessità di conoscere quali gli intendimenti dell’Amministrazione, in considerazione del contratto tra il Comune di Siracusa e l’AST, tra l’altro non rinnovato da quattro anni ed in scadenza a dicembre.

La Pizzuta, Viale Santa Panagia con la presenza del Tribunale , Viale Dei Comuni , Via Rosolini e Piazza della Vittoria che vede la presenza di ben 3 strutture Sanitarie (Villa Mauriziuz , Villa Azzurra e Villa Aurelia), Scala Greca , piano che è stato consegnato a Randazzo, il quale ha concluso comunicando che l’attuale Amministrazione ha già cantierato progetti chiedendo i necessari finanziamenti per potersi dotare di un adeguato parco di autobus elettrici alla luce della ormai , non più procrastinabile, necessità di dover rinnovare l’attuale parco automezzi.