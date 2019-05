Siracusa, sequestro di sculture alla mostra Ciclopica: Progetto Siracusa chiede le dimissioni di Granata

E' bufera sulla mostra Ciclopica dopo il sequestro di due sculture attribuite al Maestro Alberto Giacometti ma ritenute "falsi" dai Carabinieri della Sezione Tutela Patrimonio Culturale di Siracusa. il capogruppo Progetto Siracusa chiede le immediate dimissioni dell'assessore comunale alla cultura, Fabio Granata.

Non solo, i consiglieri Comunali di Progetto Siracusa hanno comunicato al Presidente del Consiglio che non parteciperanno a lavori di Commissione nei quali sia prevista l'audizione dell'assessore Granata.

"Progetto Siracusa - afferma il capogruppo Paolo Reale - non entra nel merito delle accuse che hanno portato al sequestro di due delle opere in esposizione, che saranno accertate nelle sedi giudiziarie competenti, e che, se vere (e ci si augura di no, per amor di patria) dovrebbero portare alle dimissioni del Sindaco, unico atto possibile dopo il rifiuto di revocare il protocollo d'intesa/convenzione, nonostante il voto unanime dell Consiglio Comunale.

Progetto Siracusa - conclude Reale - non accetta la menzogna verso la città di aver chiuso in fretta e furia la mostra con un cartello che intendeva far credere che fosse necessario procedere a lavori di manutenzione. La responsabilità politica di tale menzogna ricade interamente sulla giunta municipale ed in particolare sull'assessore Granata che mai avrebbe dovuto consentire di ingannare in tal modo la città esponendola ad una perdita di immagine".