Siracusa, blitz dei Carabinieri alla mostra "Ciclopica": sequestrate due sculture ritenute false

Blitz dei Carabinieri della Sezione Tutela Patrimonio Culturale di Siracusa, in collaborazione con il Reparto Operativo Tutela Patrimonio Culturale di Roma, alla mostra di arte contemporanea “Ciclopica – from Rodin to Giacometti” allestita presso l’ex Convento di San Francesco. I militari dell'Arma hanno sequestrato 2 sculture, attribuite al Maestro Alberto Giacometti, rappresentante del movimento surrealista del XX secolo.

Le indagini, condotte d’iniziativa, hanno consentito, con l’ausilio degli archivi della “Fondazione Giacometti”, con sede a Parigi, di raccogliere inequivocabili indizi sulla presunta falsità di due opere di arte contemporanea esposte: le sculture in bronzo dal titolo “Nudo in piedi” e quella dal titolo “Donna che cammina”. Entrambe sarebbero risultate essere copie illegali con firma falsificata, non corrispondenti a quelle presenti nelle edizioni autorizzate.

Le sculture in sequestro sono affidate in custodia giudiziale presso l’area espositiva, a disposizione della Procura della Repubblica.