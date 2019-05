Siracusa, veto blocchi nella zona industriale: interrogazione del segretario nazionale di Art.1 Speranza

Interrogazione a risposta scritta del segretario nazionale di Articolo Uno, Roberto Speranza, rivolta al ministro dell’Interno Matteo Salvini presentata alla Camera sul veto ai blocchi imposto nella zona industriale di Siracusa.

“Con ordinanza del prefetto del 9 maggio 2019 – spiega l’interrogazione - sono state vietate le manifestazioni in diverse aree della zona industriale di Siracusa con la motivazione che queste metterebbero in difficoltà l'attività lavorativa dell'area e che esisterebbero urgenti motivi di sicurezza della circolazione stradale”.

Nell’interrogazione Roberto Speranza chiede al ministro Salvini “se sia a conoscenza della situazione e se intenda assumere iniziative affinché in quell'area, già gravemente provata da una difficile situazione sociale e occupazionale, sia tutelato il diritto a manifestare come garantito dalla Costituzione”.