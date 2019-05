Sistema Siracusa, regali e benefit da Amara, Calafiore e Centofanti a Palamara per "danneggiare il pm Bisogni"

Si allarga a macchia d'olio l'inchiesta aperta ieri dalla Procura di Perugia che vede indagato per corruzione il Pm Palamara e oltre a lui l'imprenditore Fabrizio Centofanti e i già noti per il cosiddetto Sistema Siracusa, gli avvocati Piero Amara e Giuseppe Calafiore. Lo scrive l'agenzia AdnKronos.

I tre, secondo i magistrati umbri, sono accusati di aver "corrisposto varie e reiterate utilità a Palamara, all'epoca consigliere del Csm, consistenti in viaggi e vacanze a suo beneficio" come si legge nell’avviso di garanzia. "Le utilità percepite nel corso degli anni da Luca Palamara, dai suoi conoscenti e familiari ed erogate" da Fabrizio Centofanti "appaiono direttamente collegate alla sua funzione di consigliere dell'organo di autogoverno della magistratura. Dal complesso delle indagini svolte dalle Procure di Roma e Messina è emerso che Centofanti era una sorta di anello di congiunzione tra Palamara e il duo Calafiore-Amara" si legge nel provvedimento.

L'obiettivo della corruzione, secondo i pm umbri, era "danneggiare Marco Bisogni, all'epoca pm a Siracusa (ora a Catania), in precedenza già oggetto di diversi esposti depositati presso la procura generale di Catania a firma di Amara e Calafiore (il primo indagato dallo stesso Bisogni, il secondo, suo difensore)". Nel procedimento disciplinare contro Bisogni, Palamara faceva parte della sezione che nel 2017 respinse la richiesta di archiviazione della Procura generale di Cassazione, anzi chiese l'incolpazione coatta per Bisogni (infine assolto dalla Commissione in diversa composizione a gennaio 2018). Altro obiettivo dei corruttori, secondo i pm umbri, era "fare in modo che Palamara mettesse a disposizione, a fronte delle utilità, la sua funzione di membro del Csm, favorendo nomine di capi degli uffici cui erano interessati Amara e Calafiore".