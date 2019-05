Rosolini, approvato lo schema di Regolamento per la definizione agevolata delle entrate

E' stato approvato, dalla Giunta comunale di Rosolini, lo schema di regolamento per la definizione agevolata, che comprende gli affidamenti eseguiti dal 2000 sino al mese di dicembre 2017 e consente di considerare anche le entrate dei Comuni che riscuotono con ingiunzione di pagamento.

"Abbiamo ritenuto opportuno – affermano il Sindaco Pippo Incatasciato e l’Assessore al ramo Concetta Guarino – che anche il nostro Comune Rosolini si doti un regolamento in tal senso sia per indubbie ragioni di Cassa sia per ragioni di parità di trattamento dei cittadini tutti. Di Cassa in quanto i sostanziali vantaggi garantiti ai soggetti passivi sono tali da prevedere che potrebbero essere indotti al pagamento anche coloro che fino ad oggi non hanno versato alcunché, senza tralasciare la circostanza che l'ente sarebbe destinatario di entrate immediate o dilazionate ma comunque nel breve periodo, garantendo cosi con certezza il rispetto dei tempi di riscossione. Per quanto attiene alla parità di trattamento perché sarebbe infatti discriminatorio per i contribuenti del Comune di Rosolini, che riscuote le proprie cartelle di pagamento e degli atti di ingiunzione fiscali emesse per le entrate comunali, non beneficiare al pari di contribuenti di altri comuni che riscuotono per mezzo dell’Agenzia Riscossione Sicilia, delle agevolazioni previste dalla legge sulla definizione agevolata delle stesse"

Adesso la parola passa al Consiglio comunale.