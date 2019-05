Prorogati i termini per i fondi Poc 2014-2020, Scerra: "Siracusa faccia la sua parte"

Sollecita l'Amministrazione di Siracusa il deputato nazionale del Movimento cinque stelle, Filippo Scerra, a seguito della notizia della proroga per i fondi Poc 2014-2020, ottenuta dallo stesso esponente politico.

Secondo Scerra, Siracusa rischierebbe di perdere più di 300mila euro se non riuscisse ad accedere al finanziamento.

"Si tratta di un asse di finanziamento molto importante per i comuni - dice Scerra - dato che tra gli obiettivi posti vi sono quelli di preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’efficienza delle risorse, promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione, ampliare l’offerta turistica e ancora rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e promuovere un’amministrazione pubblica efficiente".