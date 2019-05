Siracusa, il ticket per le prestazioni sanitarie si paga on line

Il ticket per le prestazioni sanitarie prenotate attraverso il Cup all’Asp di Siracusa da oggi si può pagare anche on line attraverso la piattaforma PagoPa.

Si può effettuare sul proprio pc o cellulare o presso banche, sportelli bancomat, negli uffici postali e nei punti vendita di Sisal, Lottomatica e Banca 5.

Per pagare il ticket per la prestazione è necessario essere in possesso della ricetta medica e di un indirizzo email attivo.

Al termine della transazione verrà rilasciata una ricevuta di pagamento da esibire anche attraverso il cellulare all’ambulatorio al momento dell’erogazione della prestazione.

La ricevuta fiscale sarà inviata successivamente all’indirizzo email che l’utente avrà indicato nella piattaforma.

“Abbiamo voluto accelerare l’adozione di questo nuovo sistema di pagamento – spiega il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra – con l’obiettivo di semplificare ulteriormente agli utenti l’accesso ai servizi e, soprattutto, di evitare lunghe file alle casse o di costringerli ad attendere gli orari di apertura degli sportelli”.