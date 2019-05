Siracusa, tentano di sfuggire ad un posto di blocco con uno scooter rubato: fermati e arrestati

Hanno tentato di evitare il posto di blocco dei Carabinieri, in via Piave, a bordo del proprio scooter, ma sono stati fermati dai militari che li hanno sottoposti a perquisizione. I due, Gaetano Vinci e Antonino Di Maria, rispettivamente 36 e 41 anni, entrambi disoccupati siracusani pregiudicati per reati specifici, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, avrebbero forzato la porta d'ingresso di una garage per rubare lo scooter sul quale viaggiavano. Il proprietario, peraltro, aveva già denunciato la scomparsa del mezzo che gli è stato restituito. I due sono stati dichiarati in arresto per furto aggravato in concorso.