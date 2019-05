Siracusa, minaccia e aggredisce i genitori per soldi: arrestato 21enne

Avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente i genitori, al culmine di una lite, durante la quale pretendeva un quantitativo di denaro. E' successo ieri nella frazione di Cassibile, dove a mettere la parola fine al litigio è stato l'arrivo dei Carabinieri. Minacce di morte, schiaffi ed insulti al padre di cui l'autore sarebbe il figlio 21enne siracusano, già con precedenti di polizia in materia di stupefacenti, e già autore di altre liti all'interno delle mura domestiche.

Il ragazzo è stato arrestato, e chiuso ai domiciliari, per il reato di maltrattamenti in famiglia