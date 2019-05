Augusta, stato di agitazione del personale Difesa della base militare

Proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori del settore Difesa della Base di Augusta. dalle segreterie provinciali della Fp Cgil, della Cisl Fp di Siracusa e Ragusa e della Uil Pa. Le organizzazioni sindacali hanno inviato un documento alla Prefettura nel quale spiegano le ragioni della mobilitazione.

La protesta rientra in una mobilitazione nazionale e riguarda il superamento dei vincoli imposti dalla legge 244/2012 che impone drastiche riduzioni delle dotazioni organiche, la predisposizione di un urgente piano straordinario di assunzioni e conseguente sblocco del turn-over, al fine di scongiurare il progressivo svuotamento della forza organica degli Enti della Base Militare di Augusta, il recupero del divario economico esistente tra la retribuzione accessoria attribuita ai lavoratori civili della Difesa e quella percepita dai colleghi di altri Ministeri, lo sbocco delle progressioni tra le aree funzionali del personale civile, a partire dal personale della prima area, sul quale esiste già una bozza di norma concordata, la ricollocazione su base volontaria in altri Ministeri o Pubbliche Amministrazioni del personale ex militare transitato nei ruoli civili ed una concreta risoluzione delle problematiche legate alla gestione delle buste paga.

“Siamo pronti ad una serie di iniziative sul territorio – concludono i segretari della Fp Cgil, della Cisl Fp e della Uil Pa, Francesco Nardi, Daniele Passanisi e Paolo Scimitto – che potrebbero sfociare in uno sciopero generale se la Ministra Trenta non darà risposte certe e pragmatiche”.