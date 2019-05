Priolo, pirite a Thapsos e al campo sportivo: indagato il sindaco Gianni per mancata messa in sicurezza "Responsabilità non mia"

Risulta indagato dalla Procura della Repubblica di Siracusa il sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, per la mancata messa in sicurezza dalla cenere di pirite a Tapsos e nel campo sportivo ex Feudo.

A dirlo è proprio il primo cittadino, questa mattina, in sede di conferenza stampa. "Si tratta di un atto dovuto" - spiega Gianni. Il motivo di questa affermazione è da ricercare nei tempi perchè, secondo quanto dichiara Gianni, questa messa in sicurezza sarebbe dovuta avvenire entro il 14 agosto, e cioè un mese dopo la sua elezione.

Per tale motivo il primo cittadino punta il dito contro la vecchia Amministrazione che, a suo dire, non avrebbe saputo risolvere il problema neanche nel giro di 10 anni.