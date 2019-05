Siracusa, l'Eschilo d'oro a un'attrice premio Oscar: sabato sarà svelata l'identità

Un'attrice premio Oscar, il 12 giugno, al Teatro Greco di Siracusa riceverà l'Eschilo d'oro. Top secret sull'identità dell'attrice, per il momento e fino a sabato quando si saprà qualcosa in più a seguito di una conferenza stampa indetta dalla Fondazione Inda nel salone Amorelli di Palazzo Greco in corso Matteotti.

Nel corso della conferenza stampa sarà illustrato anche il progamma completo della Giornata mondiale del rifugiato in programma il 17 giugno al Teatro Greco di Siracusa in collaborazione con UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati e saranno presentati gli eventi speciali inseriti nel programma della Stagione 2019 della Fondazione Inda: l'omaggio a Pina Bausch il 3 giugno a Palazzo Grecoe e il flash-mob in collaborazione con enciclopediadelledonne.it, il 10 giugno in piazza Duomo.