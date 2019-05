Siracusa, disposto il dissequestro del centro commerciale "La Fiera del sud"

Torna nella disponibilità dei proprietari il centro commerciale de "La Fiera del sud".

Lo ha disposto la Corte di Cassazione decidendo per il dissequestro in accoglimento della richiesta dei legali del gruppo Frontino.

La misura di sequestro era stata adottata dal gip del tribunale di Siracusa e poi confermata dal tribunale del riesame.

I giudici della Cassazione hanno ritenuto non esserci nessi tra la realizzazione del centro commerciale, la proprietà dei terreni e il reato di truffa contestato agli imputati, il cui processo è in corso di svolgimento. Le presunte inadempienze degli amministratori del centro commerciale sono state valutate dalla Cassazione pari a 2 milioni di euro a fronte di un valore complessivo di 25 milioni.

"I giudici della Cassazione - spiega l'avv. Mario Fiaccavento - hanno ritenuto sperequato il provvedimento di sequestro sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo e ha disposto l'annullamento con rinvio. Dopo il deposito delle motivazioni, gli atti torneranno al Riesame che dovrà rianalizzare il provvedimento, attenendosi alle indicazioni date dalla Cassazione".