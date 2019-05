Di Maio si rimette al giudizio degli iscritti: oggi il voto su Rousseau

Luigi Di Maio annuncia l'intenzione di rimettere il suo mandato di capo politico dl M5S al giudizio degli iscritti, sulla piattaforma Rousseau.

"Perché è giusto che siate voi ad esprimervi. Gli unici a cui devo rendere conto del mio operato", scandisce Di Maio. Insomma, chi è nominato dalla Rete solo da quella, e non dai parlamentari, può essere riconfermato o meno.

Contrarietà alla votazione su Di Maio sarebbe stata espressa dal presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione dell'assemblea M5s alla Camera. "È da vecchia politica mettere in discussione il capo politico dopo una sconfitta dopo le prime elezioni".