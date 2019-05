Brutta disavventura per il noto showman augustano, Rosario Fiorello per le strade di Roma. E' lui sesso a raccontarla su Tweeter: "Roma+Bici+Buca= costola incrinata".

Fiorello, in giro in bici per le strade della capitale, sarebbe caduto a causa di una buca, procurandogli una costola incrinata.