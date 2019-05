Noto, via alla pulizia del Lido di Noto, Calabernardo, contrade San Lorenzo e Reitani

Lido di Noto, Calabernardo e contrade San Lorenzo e Reitani sono i tratti di litorale interessati dagli interventi per la pulizia degli arenili e per la scerbatura delle strade. Saranno inoltre predisposti controlli per fermare il fenomeno delle discariche abusive e dei conferimenti errati.

"Come annunciato nei mesi precedenti - spiega l’assessore all’Igiene Urbana Giovanni Campisi - gli interventi di pulizia degli arenili e delle strade nelle contrade balneari saranno completati entro l’inizio di giugno. Spiace segnalare, però, l’odioso fenomeno delle discariche abusive e dei conferimenti errati. Una situazione di diffusa illegalità a cui si somma la contingenza negativa dello sciopero della ditta di Igiene Urbana del Comune di Pachino che porta all’abbandono di rifiuti nelle contrade limitrofe nel territorio comunale di Noto. Abbiamo già provveduto a una prima bonifica, con ingenti costi ricadenti sulle casse comunali".