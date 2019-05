Siracusa, riferimenti civici della salute: avviata la formazione

Un programma formativo per i riferimenti civici della Rete civica della salute e per il personale dei Comitati consultivi delle Aziende sanitarie siciliane, al fine di promuovere al meglio la cultura dell’integrazione dei cittadini nella sanità siciliana.

Questo il progetto promosso dall’assessorato regionale della Salute, attraverso il Cefpas un programma formativo per i riferimenti civici della Rete civica della salute e per il personale dei Comitati consultivi delle Aziende sanitarie siciliane tenuto da docenti accreditati e appositamente formati.

A Siracusa il programma, articolato in sei giornate formative e rivolto a 40 riferimenti civici della salute e ai componenti delle Associazioni di volontariato facenti parte del Comitato consultivo, ha preso il via con un evento di presentazione nella sala riunioni della direzione generale presieduto dal direttore generale Salvatore Lucio Ficarra, al quale hanno preso parte la referente aziendale della Rete Civica della Salute Lavinia Lo Curzio il presidente del Comitato Consultivo aziendale Pierfrancesco Rizza e il consulente per l’ Azienda della Rete civica Andrea Romano.

Dopo l'incontro di questa mattina, i restanti cinque moduli si terranno nei locali dell’Ufficio Formazione grazie alla collaborazione della responsabile Maria Rita Venusino. Il prossimo è in calendario per il 5 giugno e affronterà il ruolo e le funzioni del Comitati consultivi aziendali. Seguirà il 12 giugno una giornata dedicata all’assetto istituzionale del Sistema sanitario regionale. Il 19 giugno si parlerà di qualità in sanità, liste di attesa e valutazione esterna del servizio sanitario regionale. A seguire, negli ultimi due moduli, saranno affrontati ruoli e funzioni dei riferimenti civici della salute e dei Comitati consultivi nonché la valorizzazione delle segnalazioni.