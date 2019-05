Nel Catanese, vede i Carabinieri e ingoia un condom con dosi di cocaina

Avrebbe ingoiato un preservativo con dentro dosi di cocaina per tentare di evitare conseguenze durante un posto di blocco dei Carabinieri che lo avevano fermato mentre viaggiava a bordo della sua Fiat Panda. E' successo a Randazzo, nel Catanese, ma l'escamotage non è servito a raggirare i militari che lo hanno arrestato per spaccio di droga. Si tratta di Vincenzo Lo Giudice, 53 anni. Presso l'ospedale 'Castiglione Prestianni' di Bronte, tramite un'apposita terapia medica, è stato possibile 'recuperare' il condom e il suo contenuto. Nel frattempo altri carabinieri della compagnia di Randazzo hanno perquisito sia il domicilio ufficiale che la casa di campagna del 53enne, trovando e sequestrando una rivoltella calibro 38, 29 cartucce, un bilancino elettronico di precisione e materiale utilizzato per confezionare 'dosi' di sostanze stupefacenti. Lo Giudice, dopo essere stato dimesso dall'ospedale, è stato condotto nella casa circondariale di Catania.