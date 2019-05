A Lentini la XVI Giornata nazionale dello sport

"Si rinnova un appuntamento importante per tutto il territorio, lo sport è il modello culturale per i nostri giovani". Così il delegato Coni Siracusa Liddo Schiavo ha aperto, questa mattina, la presentazione della Giornata nazionale dello sport, giunta alla sua sedicesima edizione, che si terrà domenica 2 giugno dalle ore 9 a Lentini. Previste esibizioni di danza, aerobica, arti marziali, boxe, atletica leggera, basket, volley, calcio e fitness. Non solo. Per giorno 1 giugno, dalle ore 9 nell'Aula magna del Liceo scientifico Corbino di Siracusa si terrà il convegno tecnico dal titolo "Teoria e metodologia dell'allenamento- La Forza"

"Momento di confronto voluto fortemente dal delegato provinciale - spiega il coordinatore tecnico del Coni Feliciano Di Blasi - nell'ottica di quella rinascita culturale che, a livello cittadino, vede il Coni quale la casa dello sport. È importante coinvolgere tutti i tecnici per un confronto proficuo che serva alla crescita di tutto il movimento sportivo cittadino".