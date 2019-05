Siracusa, le istituzioni pubbliche diventano "garanti" dell'Aism

Il Prefetto di Siracusa, Luigi Pizzi, il questore Gabriella Ioppolo, i comandanti provinciali di carabinieri e guardia di finanza, i col. Giovanni Tamborrino e Luca De Simone, i l comandante della Capitaneria di porto capitano di vascello Luigi D’Aniello, e il comandante del Distaccamento aeronautico Siracusa ten. col. Gianluca Angelucci, nominati "garanti" dell'Aism di Siracusa, come segno della vicinanza delle Istituzioni pubbliche verso l’Associazione.

Questa mattina la cerimonia di consegna dei riconoscimenti, in piazza Archimede, proprio sotto la prefettura, come momento di condivisione della lotta a questa malattia che in tutta Italia conta 122.000 malati, oltre 700 nella sola provincia di Siracusa. E' la prim volta in Sicilia, forse in Italia, che un'associazione mette in campo un'azione simile.

"Bisogna essere tutti uniti in questa battaglia - ha detto il Prefetto - che è poi la battaglia di tutti per garantire a queste persone una qualità della vita quanto più normale possibile. Le associazioni private - ha continuato - hanno bisogno delle istituzioni pubbliche, ma anche le istituzioni pubbliche hanno bisogno delle associazioni".

“La sclerosi multipla, condizione di vita di tanti giovani e di tante persone, è una sfida che nessuno deve affrontare da solo – ha detto il presidente Aism Siracusa, Carla Orecchia - Abbiamo deciso di condividere un momento particolare con i rappresentanti delle Istituzioni perché possano essere vicino a noi, “garanti” della nostra associazione e rafforzare il loro impegno verso la lotta alla sclerosi multipla".

Questa iniziativa ricade nell'ambito della Settimana nazionale della Sclerosi Multipla: nelle piazze italiane saranno raccolti fondi per finanziare la ricerca scientifica, distribuendo un tris di erbe aromatiche e fornendo le ultime novità sui risultati della ricerca.