Pachino, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: arrestato tunisino

Avrebbe favorito il reato di immigrazione clandestina, a Crotone, a settembre del 2014. Per tale motivo i Carabinieri di Pachino, in ottemperanza ad ordine di carcerazione, emesso dalla Procura di Catanzaro, hanno arrestato Mahrane Hatit, trentacinquenne tunisino, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia. L’uomo deve scontare 5 anni e 5 mesi di reclusione. Adesso si trova nella casa circondariale Cavadonna.