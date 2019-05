"Il degrado offensivo del Castello Eurialo", pagina "nera" sul Corriere della Sera per Siracusa

"Un degrado inaccettabile e offensivo per la fortezza costruita tra il 402 e 397 a.C. e riconosciuta come uno dei patrimoni archeologici e monumentali più importanti della Sicilia e dell’Italia intera". Così il giornalista Gian Antonio Stella, sulle pagine del Corriere della Sera, riprende la provocazione lanciata ieri dall'esponente del Pd, Davide Faraone, sul degrado del Catello Eurialo.

Una pagina nera la città di Siracusa che non ne esce benissimo a livello di immagine. A conferma di ciò le recensioni trovate sul web e riportate sul quotidiano

