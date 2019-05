Francofonte, Turiano assessore in Giunta Lentini: il Pd se ne lava le mani

Tesserata e dirigente del Pd, ma assessore per scelta personale, senza appoggio del partito. Così il Partito democratico "scarica" Camelia Turiano nominata assessore della Giunta comunale guidata dal Sindaco Daniele Lentini.

"La scelta della Turiano è personale e scaturisce da probabili accordi definiti al momento della sua candidatura nella lista che ha sostenuto il Sindaco nell'ultima competizione elettorale. - si legge in una nota a firma del Pd - Il Pd di Francofonte puntualizza di non sostenere l'amministrazione di Francofonte e ribadisce che l'accettazione della nomina assessoriale è frutto di una sua volontà personale non discussa nè tantomeno condivisa con gli organi politici e con i dirigenti locali".