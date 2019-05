Avola, “Portami le parole”: concluso l’evento organizzato da “Sicilia donna onlus”

Donna sempre, al di là dei segni lasciati sul corpo dal tumore al seno. Con questo spirito, lo scorso fine settimana, si è svolta la sfilata, in occasione di “Portami le parole”, l’evento organizzato ad Avola da “Sicilia donna onlus” che ha visto come protagoniste le donne operate al seno.

Entusiasti del successo di “Portami le parole” Nicoletta Zorzan e Paolo Fontana, rispettivamente presidente e direttore scientifico di “Sicilia donna onlus”: "Quello del fine settimana è stato un evento memorabile, ricco di emozioni, di entusiasmo e di suggestioni. Un appuntamento fatto di corretta informazione sui diversi aspetti del tumore al seno: dalla diagnosi al futuro, passando per il percorso di cura. Ma anche un’iniziativa che ha ribadito un concetto: la consapevolezza che solo medicina e aggregazione possono rappresentare le solide basi su cui ripartire dopo una diagnosi di tumore al seno"