Siracusa, abbandono dei rifiuti da Nord a Sud della città: interviene il Comune per la bonifica

Ancora abbandono di rifiuti da Nord a Sud della città di Siracusa, non solo dove prima c'erano i cassonetti e adesso non ci sono più, ma anche dove quest'ultimi non ci sono mai stati.

E' ancora un problema ampio quello dell'igiene in città che il Comune combatte non le telecamere contro l'abbandono di rifiuti e con la bonifica delle zone inquinate. In primis il sindaco Francesco Italia ha diffuso sui social le immagini dei "prima e dopo" la pulizia che da quotidiana diventa straordinaria, a causa proprio dei gesti di inciviltà.