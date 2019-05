Nei secoli dei secoli. Libro di Antonio Malandrino

Il testo tratta in maniera chiara e semplice il tema del passaggio generazionale, il passaggio dunque del patrimonio e dell'azienda dal titolare nei confronti dei suoi eredi, e l'importanza di pianificare tale passaggio.

Con un numero di cause civili per l'eredità in continuo aumento, e con la probabilità che nei prossimi anni assisteremo ad una riforma sulla successione per adeguarci alle aliquote più alte che applicano già gli altri paesi dell'Unione Europea, pianificare il proprio passaggio generazionale ha un unico obiettivo: quello di dare continuità al patrimonio dell'individuo.