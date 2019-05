Siracusa, settimana nazionale Aism: riconoscimenti al Prefetto e ai vertici delle forze dell'ordine

Nella settimana nazionale della Sclerosi multipla, iniziata il 25 maggio e che si concluderà il 2 giugno, la sezione di Siracusa dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla ha deciso di consegnare un piccolo riconoscimento al prefetto Luigi Pizzi, al questore Gabriella Ioppolo, ai comandanti provinciali di carabinieri e guardia di finanza, i col. Giovanni Tamborrino e Luca De Simone, al comandante della Capitaneria di porto capitano di vascello Luigi D’Aniello, e al comandante del Distaccamento aeronautico Siracusa ten. col. Gianluca Angelucci, come segno della vicinanza alle Istituzioni affinchè possano essere “garanti” dell’Associazione.

La consegna avrà luogo domani, mercoledì 29 maggio, alle 10.30 in piazza Archimede.

Nel corso della Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla verranno fornite informazioni sulla ricerca scientifica e sarà una occasione per raccogliere fondi distribuendo le erbe aromatiche, un tris di salvia, rosmarino e timo, un mix di colori, profumi e aromi.

La sezione di Siracusa porta avanti un servizio psicologico domiciliare, supporto legale, supporto all’autonomia della persona oltre a servizi mirati ad aiutare le persone con sm nei diversi ambiti della vita lavorativa, sociale e familiare.