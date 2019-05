Elezioni europee, Bandiera: "Successo di Forza Italia in Sicilia"

"Forza Italia ha un grande leader in Sicilia: il Presidente Gianfranco Miccichè, che in questi lunghi mesi ha condotto un’importante azione politica e che ha avuto il coraggio di mettersi in discussione, creando una lista aperta e inclusiva, una lista competitiva, al centro di non poche polemiche ma che nonostante tutto è stata portata avanti con decisione, determinazione e grande visione politica di prospettiva" - così l'assessore Regionale all’Agricoltura Edgardo Bandiera ha commentato il risultato, in Sicilia, di Forza Italia, alle scorse elezioni europee.

"Con Giuseppe Milazzo, al Parlamento Europeo, lavoreremo insieme incidendo con forza sulla nuova politica agricola comunitaria, cercando di attrarre tutte le risorse fondamentali per lo sviluppo della nostra terra e difendendo quanto ottenuto. La sfida sulla pesca, a difesa e rilancio del nostro mare -conclude Bandiera- dei nostri pescatori e delle nostre tradizioni, sarà al centro del modello di sviluppo che vogliamo per la pesca Siciliana, spesso non valorizzata e troppe volte colpita al cuore da misure europee inique".