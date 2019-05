Siracusa, Fratelli d'Italia: per Napoli "Grande affermazione"

Grande soddisfazione per l'affermazione di Fratelli d'Italia in provincia di Siracusa in occasione delle elezioni europee. La esprime il Coordinatore Provinciale, Giuseppe Napoli.

“Il partito di Giorgia Meloni nella provincia aretusea - scrive - ha raggiunto il 15%, con punte del 55% ad Avola e del 25% a Buscemi. Valore aggiunto -prosegue - è stata la candidatura di Luca Cannata, Sindaco di Avola. Fratelli d’Italia in provincia di Siracusa risulta il secondo partito di centrodestra dopo la Lega di Salvini, staccando di oltre cinque punti Forza Italia. Nel caso in cui Raffaele Stancanelli decidesse di restare al Senato per continuare il lavoro che sta svolgendo - conclude Napoli - la Sicilia e Fratelli d’Italia Sicilia hanno la possibilità di avere un ulteriore rappresentante nelle istituzioni, con la conseguente crescita del partito di Giorgia Meloni in Sicilia ed in particolare in provincia di Siracusa".