Floridia, in Piazza del Popolo la festa della lettura

Arte, letteratura e solidarietà in “Libri in Piazza”- #festadellalettura, a Floridia, giorno sabato 1 giugno a Floridia.

Per un giorno l'intero centro storico si trasformerà in una biblioteca a cielo aperto con il mercatino, letture, laboratori e conversazioni.

La manifestazione, organizzata dall'associazione culturale Focus, chiuderà il ciclo di incontri “Floridia in Biblioteca”, e vedrà coinvolti anche gli istituti comprensivi floridiani “A. Volta”, “E. De Amicis” e “S. Quasimodo”.