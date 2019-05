Siracusa, Carnevale su ordinanza prefettizia: "Proclamare sciopero unitario"

Anche la Cgil, sezione degli edili, si dicono contrari all'ordinanza prefettizia che ha messo il veto ai blocchi in portineria nella zona industriale, come forma di protesta dei lavoratori.

"Quel clima pesante che si respira nel paese si è drammaticamente concretizzato, a Siracusa, sotto forma di privazione di un diritto costituzionalmente garantito. Il Prefetto ha scelto di tutelare solamente una parte del tessuto economico e sociale. Quella più forte. Le successive dichiarazioni non ci consolano affatto, anzi ci descrivono esattamente la pesantezza dell'aria (e questa volta non si parla solo di inquinamento). E' inquietante che le istituzioni chiamate a garantire imparzialità, equidistanza, buon senso e responsabilità sentano il dover di entrare continuamente nella rincorsa al tam tam di comunicati stampa e dichiarazioni che si stanno succedendo in questi giorni" - dichiara il segretario generale della FILLEA-CGIL di Siracusa, Salvo Carnevale - "Occorre che tutte le sigle sindacali e tutti i lavoratori decidano di proclamare. Insieme. uno sciopero generale che spieghi le ragioni che ci vedono oppositori di questa inaccettabile ordinanza e rispolveri il carattere e la storia del movimento sindacale di questo territorio."

Ribadita la volontà della Cgil di ricorrere al Tar