Siracusa inserita nel cartellone “Anfiteatro Sicilia” coordinato dal professor Filippo Amoroso”: lo rende noto il sindaco Francesco Italia che indica le date dei prossimi appuntamenti al Teatro Greco: “Dall’inferno all’infinito”, con Monica Guerritore, in programma venerdì 19 luglio; domenica 21 luglio sarà la volta della “Tosca” prodotta dal Coro Lirico Siciliano e che sarà replicata il 31. Il 26 luglio Marco Paolini in scena con “Nel tempo degli Dei-Il calzolaio di Ulisse”. Da confermare infine la data del 24 agosto per un'altra grande opera lirica, il “Turandot”, una coproduzione con “Opera Carolina di Charlotte” e “Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago”, con Marcello Giordani.

L'iniziativa nasce da un accordo con la Regione Siciliana.