Melilli, Asp: istituito centro di prenotazioni anche a Città Giardino e Villasmundo

Sarà attivo dal venerdì 31 maggio, e per due giorni, uno sportello CUP gestito da personale del Comune di Melilli, così che gli abitanti di Città Giardino potranno effettuare le prenotazioni per prestazioni sanitarie senza doversi più spostare.

L'iniziativa rientra nell'ambito del protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso anno tra l’Asp di Siracusa e l’Amministrazione comunale melillese.

Attivato anche lo sportello di Villasmundo aperto il martedì mattina dalle ore 9 alle ore 12,30 e il giovedì dalle ore 15,30 alle 17 mentre quello di Città Giardino sarà aperto il martedì pomeriggio e il venerdì mattina negli stessi orari.

Prossimamente lo sportello, che in questa prima fase è attivo come Centro Unico Prenotazioni, sarà anche adibito all’erogazione di prestazioni quali scelta e revoca del medico di famiglia e del pediatra, esenzione ticket per reddito, rilascio tessera sanitaria.