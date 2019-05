Elezioni europee, a Siracusa il Pd fa il pieno di consensi: Monterosso "Adesso guardiamo al futuro"

Il Partito democratico, a Siracusa, ha raccolto il 20% in più dei consensi rispetto alla media regionale alle elezioni europee di domenica scorsa.

"Risultato che ci fa ben sperare e che consente di auspicare una “ripartenza” del PD" - ha commentato il segretario cittadino Marco Monterosso.

Ma, quello del Partito democratico è un risultato che "responsabilizza il PD nel ruolo di unica concreta alternativa al governo 5 Stelle-Lega. - continua Monterosso - Risultato conseguito sia per l’azione di decisa opposizione al governo sia per le scelte fatte dal segretario Zingaretti sulle candidature, tutte autorevoli e di altissimo profilo valoriale e politico".

Chiusi i seggi, però, si deve pensare al futuro: "Rimangono insolute questioni fondamentali per il futuro della nostra provincia e del capoluogo: la sanità, la zona industriale, il sistema portuale, lo sviluppo turistico, la gestione dei beni culturali. E’ tempo di affrontare queste scelte in modo serio e competente. Il PD, risolto presto il nodo segretaria provinciale, in stallo da circa un anno, deve essere disponibile a farlo con il concorso di tutti, invitando al confronto sulle scelte strategiche del territorio le altre forze politiche e le organizzazioni sindacali e di categoria" - conclude il segretario