Siracusa, fruizione siti culturali comunali: il 30 giugno scade proroga a Erga e si rischia la chiusura

Sono numeri interessanti quelli riguardanti la gestione di 4 siti culturali comunali negli ultimi 3 anni ad opera di Erga, la società che nel 2015 si è aggiudicata la gara indetta dal Comune con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I siti sono il Teatro Comunale, l'Artemision, i giardini d Villa Reimann e le Latomie dei Cappuccini. Quattro siti fino a quel momento chiusi.





L'amministratore unico, Enrico Jansiti, riporta oltre 132.000 visitatori e l'organizzazione di 130 tra eventi e spettacoli con incassi per il Comune, nella percentuale dovuta del 10 e del 30%, rispettivamente di 28.297 euro e 88.804 euro.

La società si è occupata in alcuni casi anche di interventi di manutenzione straordinaria, come alle Latomie dove, oltre alla pulizia, sono stati eliminati rischi di caduta massi o come al Teatro comunale. I Giardini di Villa Reimann sono stati nuovamente chiusi dopo appena un mese di gestione, mentre le Latomie sono tornate a essere interdette a fine agosto del 2018 per un piccolo cedimento.

Il 30 giugno prossimo scade la seconda proroga del servizio ed Erga ha già fatto sapere di non essere intenzionata ad accettarne una terza. Gli uffici comunali, secondo quanto riferito, starebbero predisponendo gli atti per la nuova gara. Da qui il rischio che se il Comune non interverrà con proprio personale, il Teatro Comunale e l'Artemision possano rimanere chiusi.