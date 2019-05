Siracusa, oltre 400 studenti per l'evento conclusivo del progetto “Coro e musica per tutti”

Performance strumentali e corali per oltre 400 alunni degli Istituti Comprensivi “Santa Lucia”, “Verga”, “Martoglio”, “Costanzo”, “Giracà”, “Vittorini”, “Chindemi” che, venerdì 31 maggio, dalle 18 in piazza Minerva, si cimenteranno nell'evento conclusivo del progetto “Coro e musica per tutti”.

Interverranno anche il sindaco Francesco Italia, l'assessore Pierpaolo Coppa ed il coordinatore dei progetti Giuseppe Prestifilippo.

La manifestazione musicale avrà un prologo con la sfilata da piazza Pancali degli studenti del Liceo Coreutico “Gargallo” diretti da Giovanni Uccello che, attraverso corso Matteotti, piazza Archimede e via Roma, raggiungeranno piazza Minerva.