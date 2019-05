Elezioni europee 2019, Zappulla "Bellissimo risultato di Bartolo, bruttissima avanzata della Lega"

"Siamo soddisfatti e salutiamo con immenso piacere lo splendido risultato di Pietro Bartolo a cui abbiamo dato il nostro significativo contributo – cosi il segretario regionale di Art1 Pippo Zappulla commenta i risultati delle elezioni europee di domenica scorsa - Pur , infatti, non avendo indicato un nostro candidato nella lista larghissima parte del nostro mondo ha ritenuto di sostenerlo individuando in lui un profilo etico, morale e valoriale di estremo rilievo , il migliore in grado di rappresentare in Sicilia l’alternativa a Salvini."

"Registriamo, peraltro, - afferma Zappulla - che questo nostro contributo ha consentito al Pd siciliano di reggere recuperando qualche punto percentuale rispetto alle elezioni politiche. Non ci permettiamo di entrare nelle valutazioni interne del pd ma riteniamo che questo risultato pur positivo rimane largamente insufficiente e segnala la necessità di una profonda riflessione della sua presenza e azione in Sicilia."

"Per quanto riguarda Art1 leggiamo con tristezza una dispersione di voti a sinistra e sentiamo ancora piu’ forte la responsabilità di contribuire a ricostruire anche in Sicilia un nuovo fronte progressista e di sinistra sicuramente autonomo semmai alleato con un Pd auspicabilmente rinnovato e rilanciato." - conclude