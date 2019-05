Siracusa, tenta di rubare il denaro dalla cassa di un bar: fermato

Si è introdotto all'interno di un bar, in via Grottasanta, approfittando di un momento di chiusura, e tenta di rubare oggetti ed il denaro contante dentro la cassa.

All'arrivo della Polizia di Stato di Siracusa, l'uomo, T.C., 36 anni, già noto alle forze di polizia, ha minacciato gli agenti, che però lo hanno immobilizzato.

L'uomo è stato denunciato per tentato furto, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.