Augusta, smaltimento illegale di rifiuti: denunciati in tre, anche stranieri

Sono stati sorpresi, dalla Polizia di Stato di Augusta, mentre, scaricavano abusivamente, su un terreno del materiale edilizio. Uno di loro, A.G., 43 anni, è stato denunciato per smaltimento illegale di rifiuti. K.N.M., 31 anni, è stato denunciato per aver violato le norme sull'immigrazione. Il terzo è stato accompagnato in Questura, la sua posizione è ancora al vaglio dell'Ufficio immigrazione.