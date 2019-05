Tokio, accoltella passanti: muoiono un adulto e una bambina

Due le vittime di un attacco in un parco di Kawasaki, a Tokyo: uomo che ha accoltellato i passanti. A edere la vita sono stati un adulto e una bambina, 17 i feriti. L'aggressore ha poi cercato di suicidarsi accoltellandosi al collo, prima di essere arrestato dalla polizia che lo ha trovato in possesso di due coltelli. Il movente non è ancora stato chiarito.L'attacco è avvenuto alle 8 del mattino alla fermata mentre gli alunni di una scuola cattolica stavano per salire su uno scuolabus.