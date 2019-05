Siracusa, fuga di gas in viale Santa Panagia: evacuata una palazzina

Tanta paura, ma alla fine nessuna grave conseguenza per una fuga di gas che si è verificata in viale Santa Panagia, a Siracusa.

Una palazzina è stata evacuata. Sul posto i vigili del fuoco: l’allarme è rientrato in breve tempo non appena è stata individuata la perdita da una bombola di gpl all'interno di un appartamento nel quale non erano presenti i residenti.