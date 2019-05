Canicattini Bagni, precipita vitello: recuperato dai Vigili del Fuoco

E' stato recuperato, questa mattina, un vitello, in contrada timpa rossa di Canicattini Bagni.

L'animale, precipitato in un canion profondo circa 400 metri, è stato raggiunto dal personale vf del distaccamento di Palazzolo.

E' stata disboscata l’area circostante in modo da consentire all’elicottero proveniente da Catania di abbassarsi fino a circa 30 metri dal suolo. L’animale dopo essere stato sedato è stato imbracato dal personale Saf (specializzato in tecniche di derivazione speleo-alpino- fluviali) e trasportato dall’elicottero nel piano campagna dove è stato consegnato dal personale vf di Palazzolo al legittimo proprietario.