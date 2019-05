Catania, lavavetri spacciava droga in strada: arrestato

Spacciava droga tra i viali Vincenzo Giuffrida e Raffaello Sanzio dove, al semaforo, lavava vetri delle auto. Alla vista della polizia, l'uomo, un nigeriano di 26 anni Sediu Ybubk, ha tentato la fuga lanciando anche uno zaino poi recuperato dalla Polizia. All'interno di quest'ultimo trovati 53 grammi di hashish e una dose di marijuana.

Il 26enne è stato fermato ed all'arresto, l'uomo ha risposto colpendo un poliziotto con un calcio così violento da provocargli la frattura di una gamba.

In commissariato, inoltre, il giovane ha fornito diverse false generalità, ma è stato identificato grazie ai riscontri Afis effettuati da personale del gabinetto regionale della polizia scientifica.

L'agente è stato condotto in ospedale il nigeriano in camera di sicurezza con le accuse aggiunte di falsa dichiarazione sull'identità personale, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni gravi colpose.