Siracusa, Cafeo: "Esito positivo per il Pd, ma non si tratta di una vittoria piena"

"Abbastanza positivo per il Pd il risultato delle elezioni europee appena concluse”. Questo il giudizio espresso da Giovanni Cafeo, Segretario della Commissione Attività Produttive all'Ars.

"Naturalmente non si può parlare di una vittoria piena – continua il deputato regionale del Pd – perché il dato della Lega oltre a farci capire che occorre un maggiore impegno, ci costringe ad aprire una seria riflessione sia interna sia nel rapporto con i cittadini. Il Partito Democratico non può continuare a ragionare esclusivamente in termini di alleanze – conclude Cafeo – ma deve trovare il coraggio di compiere scelte anche radicali, proponendosi come una vera alternativa al voto di rabbia dato ai leghisti".