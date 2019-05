Siracusa, studenti dell'Archimede impegnati per il Bene comune

Cominceranno mercoledì le manifestazioni conclusive dell'anno scolastico 2018/2019 per gli alunni del XIII Istituto Comprensivo “Archimede” di Siracusa.

Tutte le iniziative in calendario sono promosse in collaborazione con l'Associazione “Libera contro le mafie” e l'Unicef e sotto il patrocinio dell'Unesco.

Il tema delle manifestazioni è l'educazione civica ed il bene comune.