Siracusa, veto a blocchi nella zona industriale: Femca Cisl: "Diritto di sciopero e sicurezza si possono conciliare"

“Il diritto di sciopero e la tutela della sicurezza pubblica non sono inconciliabili. È per questo che chiediamo al prefetto di Siracusa di avviare un confronto con le organizzazioni sindacali per trovare una via di mezzo in grado di permettere la coesistenza delle libertà democratiche e dei diritti della comunità”. Così il segretario generale della Femca-Cisl Nora Garofalo interviene sul dibattito in atto nato dall'ordinanza prefettizia che vieta blocchi e assembramenti in 12 punti della zona industriale di Siracusa.

"Attraverso il dialogo e il confronto - continua - siamo riusciti a garantire la sicurezza pubblica e a consentire ai lavoratori di esprimere tutta la loro preoccupazione, mobilitandosi e sensibilizzando l’opinione pubblica e le istituzioni. Siracusa non può rappresentare un’eccezione in questo senso: dal confronto tra il prefetto e i sindacati - conclude - possono emergere soluzioni condivise, ad esempio individuando delle aree alternative nelle quali i lavoratori possano manifestare senza arrecare alcun disagio e garantendo comunque la viabilità e la produzione nei siti interessati".