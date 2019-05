Elezioni europee 2019, fuori dai banchi del Parlamento europeo tutti i candidati della provincia di Siracusa

Non andrà nessun siracusano al Parlamento europeo. A confermarlo sono i dati, ormai definitivi, che escludono i tre candidati dalla lista degli eletti.

Dalla provincia di Siracusa, come si ricorda, tre i candidati: Luca Cannata, sindaco di Avola, ex Forza Italia, ma stavolta nelle liste di Fratelli d'Italia; Flavia di Pietro, l'avvocato di Buscemi, attivista del Movimento cinque stelle, ed infine Ilaria Fagotto per Europa Verde.

Ottime performance per tutti, a partire da Cannata che con i suoi 20.028 ha ben trascinato il Partito nella scalata a questa tornata elettorale. Rimane fuori dai banchi a Bruxelles anche perchè davanti a lui i candidati erano i "big" della politica, come la leader del partito, Giorgia Meloni, ed il catanese Raffaele Stancanelli.

Stessa cosa vale per la Di Pietro che colleziona ben 45.686 preferenze ma, dietro all'ex iena, Dino Giarrusso e Ignazio Corrao, non riesce ad aggiudicarsi il posto al Parlamento.

Discorso diverso per Ilaria Fagotto che arriva a superare le 900 preferenze, ma la sua lista rimane fuori dalla corsa con l'1,27%.

Per quanto riguarda il collegio Isole (Sardegna e Sicilia) i seggi aggiudicati dovrebbero essere così suddivisi: tre al Movimento 5 stelle, due per la Lega, uno per il Partito democratico, Forza Italia e Fratelli d'Italia.

Gli otto eletti sono: Annalisa Tardino nella lista della Lega, Dino Giarrusso e Ignazio Corrao tra i 5 Stelle, Pietro Bartolo nel Pd, Giuseppe Milazzo per Forza Italia, incerti sul seggio Raffaele Stancanelli e la sarda Alessandra Todde.