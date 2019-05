Prima Divisione, L’Eurialo perde a Giarratana

L’Eurialo perde 3-0 a Giarratana nella terz’ultima giornata del campionato di Prima Divisione. Approccio alla gara negativo per le siracusane, che non riescono a tenere botta alle avversarie in un primo set a senso unico. Nel secondo le verdeblù provano a reagire e collezionano 17 punti, ma è il terzo il parziale più appassionante e combattuto. L’Eurialo prova a prolungare il match, ma si ferma a quota 23.

“Abbiamo affrontato una squadra forte e ben organizzata – ha detto il tecnico Salvo Drago - che in classifica ha 53 punti. L’impegno non è mancato ma il divario tecnico era notevole. Abbiamo cercato di creare dei problemi alle avversarie e lo dimostra un terzo set giocato punto a punto, nel corso del quale abbiamo fornito un’ottima prestazione. Ora restano da giocare de gare, entrambe al PalaCorso, prima contro il Comiso e poi contro l’Holimpia”. Per quanto riguarda il match di domenica prossima, il Comitato territoriale Fipav ha chiesto all’Eurialo di posticipare alle 17 il fischio di inizio poiché il Comiso è in lotta per il salto di categoria. La gara è in programma alle 11.

“Se le ragazze mi daranno la loro disponibilità - spiega Drago - e la struttura sarà a nostra disposizione, posticiperemo la partita. Credo che non ci saranno problemi, ma lo sapremo solo nel corso della settimana. Ci aspetta un finale di stagione difficile, ma cercheremo comunque di onorare il campionato fino in fondo anche se, per vari motivi, stiamo ottenendo meno di quanto avevamo sperato”.