In provincia di Siracusa, il M5S è ancora il primo partito con il 34,78% ma la Lega incalza

Anche in provincia di Siracusa così come in tutta la Sicilia il M5S si conferma primo partito con il 34,78%, Segue la Lega che con un exploit arriva al 18,78%; il Pd reagisce e arriva al 16,01 seguito da Fratelli d'Italia al 15,08. Forza Italia non supera il 10% e si ferma a 9,86%.

A seguire La Sinistra 1,26%, +Europa-Italia in comune-Pde Italia con l'1,24%, Europa Verde con ,02, Casa Pound a 0,61%, il Partito Comunista con 0,43%, il Partito Animalista a 0,35%, il Popolo della famiglia con lo 0,25, Popolari per l'Italia con lo 0,14%, Partito pirata o,12% ed infine Forza Nuova chiude con lo 0,08%.

Nelle 422 sezioni della provincia aretusea ha votato il 36,13% degli elettori; le schede nulle sono state 2726, quelle bianche 756 e quelle contestate 25.

Per i tre candidati della provincia di Siracusa, Luca Cannata, sindaco di Avola, con la lista Fratelli d'Italia ha ottenuto nella sola provincia aretusea 13.462 voti; Flavia Di Piero per il M5S conta alla fine 10.223 preferenze e Ilaria Fagotto per Europa Verde 303.

I risultati si consolidano nell'ambito della circoscrizione insulare: Flavia Di Pietro ottiene 45.686 voti e Luca Cannata conta 19776 preferenze e Italia Fagotto 803.